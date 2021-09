Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour ce joli coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Aalors qu'il aurait du mal à s'entendre avec le Milan AC pour prolonger, le milieu de terrain ivoirien aurait fixé une condition claire. Si les Rossoneri répondent favorablement aux exigences financières de son clan, Franck Kessie aimerait continuer l'aventure en Lombardie.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec l'AC Milan, Franck Kessie pourrait rejoindre un nouveau club librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, le club de la capitale serait prêt à sauter sur l'occasion pour boucler un nouveau un coup XXL à 0€, après Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Toutefois, Franck Kessie ne serait pas encore décidé à quitter le Milan AC.

«Je pense que Kessie aimerait rester, mais aux conditions de son entourage»