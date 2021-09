Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l'origine d'un raz-de-marée à Paris !

Publié le 8 septembre 2021 à 19h30 par A.C.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi va rapporter énormément d’argent et de visibilité au Paris Saint-Germain.

Il fait partie de ces personnes connues sur toute la surface du globe. Mais si le nom de Lionel Messi était jusque-là lié au FC Barcelone et à la Catalogne, c’est le Paris Saint-Germain, sa ville et sa région qui vont désormais en bénéficier. Les propriétaires qataris ont su profiter de la situation catastrophique du Barça et de la fin du contrat de Messi pour frapper un coup tout bonnement légendaire, qui a couté très cher. Au PSG, l’Argentin devrait en effet gagner près de 40M€ net par an, loin devant son coéquipier Neymar qui pointe à « seulement » 36M€ par an. Le club de la capitale n’a communiqué aucun chiffre concernant la prime à la signature, mais Le Parisien a récemment parlé de 40M€, ce qui porterait donc la dépense totale de cette opération à 120M€ pour deux ans de contrat. Un montant très important, même pour un club comme le Paris Saint-Germain, qui a tout de même enregistré des pertes supérieures à 200M€ avec la crise sanitaire. Ce cout semble toutefois dérisoire face aux retombées qu’aura l’arrivée de Messi au PSG...

« On passe dans une autre galaxie »