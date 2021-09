Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Neymar a aidé le Qatar à boucler plusieurs dossiers XXL !

Publié le 7 septembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Leader offensif du PSG depuis maintenant quatre ans, Neymar a réalisé bien plus que de belles performances sportives pour le club de la capitale.

Le nom de Neymar est de retour dans l’actualité ces derniers jours. En effet, après une grossière polémique sur son poids, polémique désormais terminée grâce à des photos diffusées par le joueur lui-même sur les réseaux sociaux, c’est son lien avec le FC Barcelone qui fait de nouveau parler. En effet, Joan Laporta a affirmé ce lundi soir à la télévision catalane que Neymar aurait voulu revenir au Barça en mars dernier avant de finalement prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Parallèlement, la presse espagnole a fait fuiter le premier contrat signé par le Brésilien au PSG en 2017, démontrant ainsi que l’opération de sa venue s’est chiffrée à près de 490 M€ sur cinq ans entre le paiement de sa clause libératoire (222 M€) et son salaire annuel.

Sans Neymar, pas de Leo Messi ni certains sponsors !