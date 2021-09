Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a aidé le Qatar à boucler une opération historique !

Publié le 7 septembre 2021 à 12h45 par A.M. mis à jour le 7 septembre 2021 à 12h52

Au-delà de l'amitié entre Neymar et Lionel Messi, l'arrivée de La Pulga aurait été impossible sans la présence du Brésilien pour une raison supplémentaire.

Cet été, le Paris Saint-Germain a sauté sur une opportunité historique. En effet, le FC Barcelone s'est retrouvé dans l'incapacité de prolonger le contrat de Lionel Messi qui s'était achevé le 30 juin dernier. Le règlement de La Liga concernant le poids de la masse salariale dans les budgets des clubs est très strict, et le Barça s'est retrouvé dans une impasse. Par conséquent, la star argentine était sur le marché et rapidement, le PSG a bouclé l'arrivée du sextuple Ballon d'Or, pour le plus grand bonheur de Neymar qui retrouve son ami.

Sans Neymar, pas de Messi au PSG