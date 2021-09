Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Piqué... La terrible révélation du Barça sur le départ de Messi !

Publié le 7 septembre 2021 à 9h15 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Joan Laporta révèle que le FC Barcelone était totalement impuissant et ne pouvait rien faire pour conserver sa star.

C'est le tremblement de terre de l'été dans le monde du football. Lionel Messi a quitté son club de toujours afin de s'engager avec le PSG pour deux saisons, plus une en option. Un scénario impensable au début de l'été puisque la prolongation de La Pulga semblait scellée et tout était fait pour le sextuple Ballon d'Or finisse sa carrière au FC Barcelone. Et pourtant, Lionel Messi a bien quitté le Barça qui n'a pas pu homologuer son contrat auprès de La Liga comme le regrette Joan Laporta qui explique que même si Antoine Griezmann était parti plus tôt, cela n'aurait rien changé.

«Messi n'aurait pas pu rester même si Griezmann était parti le premier»