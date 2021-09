Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté de boucler un coup à 100M€ !

Publié le 7 septembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait offert le numéro 10 de Lionel Messi après son départ au PSG à Ansu Fati, Joan Laporta aurait voulu se débarrasser de la pépite de La Masia contre un chèque de 100M€ !

Confronté à d’énormes problèmes financiers, Joan Laporta a révélé une dette d’1,32Md€ lors du bilan de l’audit financier en août dernier demandé après son élection aux présidentielles au printemps, le patron du FC Barcelone a été contraint de prendre de grandes décisions sur le marché des transferts. Le premier choix colossal fut de se résigner à faire une croix sur la prolongation de contrat de Lionel Messi alors que les différentes parties étaient d’accord pour prolonger leur collaboration vieille de 21 ans. En effet, le FC Barcelone ne disposait pas de la marge économique nécessaire pour assumer le salaire de Messi pourtant prêt à baisser ses revenus annuels de 50%. Et d’autres décisions ont été prises par la suite comme la vente de la pépite de La Masia Ilaix Moriba, du transfert d’Emerson Royal malgré sa présentation ces dernières semaines en tant que nouveau défenseur du FC Barcelone ou encore d’Antoine Griezmann parti sous la forme d’un prêt d’une ou deux saisons qui deviendrait un transfert si Griezmann prenait part à 50%. Cependant, un tout autre talent aurait pu prendre la porte en raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone en la personne d’Ansu Fati.

Le Barça aurait tenté de se débarrasser de Fati pour 100M€ !

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, lequel n’est toujours pas prolongé, Ansu Fati (18 ans) aurait pu suivre les traces d’Ilaix Moriba. En effet, il a été question dans la presse d’un transfert de la pépite issue de La Masia et qui a finalement hérité du numéro 10 de Lionel Messi. D’après certains médias, le FC Barcelone aurait pu le vendre à un club anglais, alors que Manchester United est annoncé comme une potentielle destination pour l’international espagnol. De plus, la Cadena SER a révélé ce mardi que le FC Barcelone aurait bel et bien tenté de se séparer d’Ansu Fati, et contre une coquette somme de 100M€ et l’aurait mis sur le marché. En effet, le club blaugrana aurait même proposé les services de Fati à certains clubs sondés par le FC Barcelone, au même titre que quelques représentants pour que cette opération prenne vie.

« Nous ne l'avons jamais mis en vente »