Mercato - Barcelone : L’énorme message de Piqué à Laporta pour Koeman !

Publié le 7 septembre 2021 à 10h00 par Th.B.

Alors qu’il aurait pu prendre la porte en fin de saison passée, Ronald Koeman a été conservé par Joan Laporta. Gerard Piqué a salué la décision du président du FC Barcelone pour l’entraîneur néerlandais qui serait « l’idéal » selon le défenseur.

Nommé en catastrophent août 2020 après l’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions au Final Eight, Ronald Koeman est parvenu à offrir une nouvelle Coupe du roi au club culé la saison passée, mais a failli être remercié en toute fin d’exercice puisque le président fraîchement élu par les socios semblait être à la recherche d’un nouvel entraîneur. Finalement, Koeman a été maintenu et devrait ainsi honorer son contrat jusqu’en juin 2022 alors que la presse ibérique a fait part d’une potentielle prolongation de contrat du Néerlandais s’il respectait plusieurs critères fixés par le président Joan Laporta. Figure de proue de l’effectif du FC Barcelone, Gerard Piqué a validé ce choix.

« Il est maintenant l'entraîneur idéal »