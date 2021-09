Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme ouverture pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 8 septembre 2021 à 18h10 par A.M.

Bien que le mercato estival vient de fermer ses portes, le PSG prépare déjà le futur et s'intéresse à Franck Kessié qui aurait refusé une nouvelle offre de l'AC Milan.

Le mercato estival a pris fin il y a une semaine et il a été particulièrement mouvementé pour le PSG qui aura enregistré le renfort de six joueurs, à savoir Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Nuno Mendes et Lionel Messi. Mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prépare déjà les prochains marchés des transferts avec la possibilité d'encore une fois se renforcer par le biais de joueurs libres.

Kessié repousse une offre de prolongation