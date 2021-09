Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse offre qui pourrait contrarier les plans de Leonardo !

Publié le 8 septembre 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que le PSG fait le forcing pour récupérer Franck Kessié dont le contrat s'achève en juin prochain, l'AC Milan ne compte pas s'avouer vaincu dans ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'AC Milan, Franck Kessié pourrait donc partir libre dans un an. Et la situation n'aurait pas échappé au PSG. Après avoir fait une razzia sur les joueurs libres cet été, avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi, le club de la capitale semble avoir pris goût à ce genre de transactions et serait donc très actif dans le dossier Kessié.

L'AC Milan va revenir à la charge pour Kessié