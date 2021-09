Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, City, United... Cristiano Ronaldo a tout fait pour quitter la Juventus !

Publié le 9 septembre 2021 à 19h30 par A.C.

Alors qu’il lui restait encore une année de contrat, Cristiano Ronaldo a choisi de quitter la Juventus et après un très long feuilleton estival, il a retrouvé son ancien club de Manchester United.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo n’a pas du tout envie d’arrêter. Il a montré à la Juventus avoir encore tout pour évoluer au plus haut niveau, marquant 101 buts en 134 rencontres et terminant Capocannoniere de la Serie A la saison dernière. Dès le printemps dernier, il a d’ailleurs semblé avoir de nouvelles ambitions et l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, la troisième en trois ans, a clairement fait basculer les choses. La presse italienne a ainsi parlé en long et en large les envies de départs de Cristiano Ronaldo et de son avenir, devenu le véritable feuilleton des rubriques mercato. Certains voyaient notamment le quintuple Ballon d’Or rejoindre le Paris Saint-Germain, pour finir en quelque sorte son tour d’Europe.

Jorge Mendes a parlé avec le PSG, mais...

Sur le10sport.com , nous vous avons expliqué le 3 septembre dernier qu’il y a eu quelque chose entre Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain. Exhorté par le joueur, l’agent Jorge Mendes a discuté avec les dirigeants parisiens lors du dernier mercato estival et des échanges ont également eu lieu avec la Juventus, qui en échange a fait savoir son intérêt pour Mauro Icardi. Pourtant, selon nos informations il n’y a eu aucune offre de la part du PSG pour Cristiano Ronaldo et cela a été confirmé ce jeudi par L’Équipe , qui a expliqué par ailleurs comment la star portugaise a tout fait pour quitter la Juventus.

