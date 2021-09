Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a frappé à la porte du Qatar !

9 septembre 2021

Après trois années passées en Italie, Cristiano Ronaldo a pris la décision de retrouver l’Angleterre et son ancien club de Manchester United.

Quelque chose s’était cassé. Depuis mars dernier et l’énième élimination décevante de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo semblait avoir la tête ailleurs. Cela n’a échappé à personne, puisque son avenir a animé une bonne partie du mercato estival. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com l’existence de discussions avec le Paris Saint-Germain, où le Portugais aurait pu retrouver son rival de toujours, Lionel Messi. Ça a été finalement l’Angleterre, où Cristiano Ronaldo a connu les premiers succès, justement sous le maillot de Manchester United.

Cristiano Ronaldo a proposé ses services au PSG