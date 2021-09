Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien grand buteur annonce son retour !

Publié le 9 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Ancien attaquant de l'OM, Djibril Cissé va faire son grand retour au sein du club provençal. Un come-back qui va forcément avoir un impact auprès des plus jeunes joueurs.

Djibril Cissé et l’OM c’est une grande histoire d’amour. Natif de la région (il a vu le jour à Arles) et grand admirateur de Jean-Pierre Papin, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre et de Liverpool a pu réaliser son rêve en évoluant entre 2006 et 2008 sous les couleurs du club phocéen. Avec l’OM, Cissé a inscrit 37 buts en deux saisons, ce qui lui a permis de retrouver à nouveau l’Equipe de France. Barré par l’arrivée d’Hatem Ben Arfa, Cissé a dû quitter son club de coeur.

Cissé désormais entraîneur !

13 ans après son départ, Djibril Cissé fait son grand retour à l’OM. Il l’a lui même annoncé sur son compte Twitter , il prendra en charge les jeunes attaquants du club, ceci des moins de 16 ans à la réserve. Il retrouvera dans cette tâche son ancien coéquipier, Toifilou Maoulida : « Très fier de pouvoir aider les jeunes attaquants de @OM_Officiel ( des u16 à la réserve) Avec @filoumaoulid et Phillipe anziani »