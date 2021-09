Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Une opération colossale dans le dos du Qatar ?

Publié le 9 septembre 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que le marché des attaquants devrait être animé l'été prochain, Antonio Cassano évoque la possibilité de voir Erling Haaland remplacer Robert Lewandowski... qui irait au Real Madrid.

Après un mercato estival totalement fou, le marché des transferts devrait encore être très animé dans un an. Et pour cause, de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat, à l'image de Kylian Mbappé, tandis que d'autres grands noms, qui n'ont pas bougé cet été, pourraient bien être concernés par un transfert dans un an. C'est le cas de Robert Lewandowski, qui a émis le souhait de quitter le Bayern Munich, ou encore d'Erling Haaland, dont la clause libératoire, comprise entre 75M€ et 90M€ selon les sources, sera active.

Vers un chassé-croisé Haaland-Lewandowski ?