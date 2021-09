Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare déjà son coup légendaire !

Publié le 9 septembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Afin de pouvoir accueillir à la fois Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland et d’offrir un contrat alléchant à l’attaquant du PSG, le Real Madrid continuerait de préparer le terrain en passant la seconde dans son opération dégraissage.

Bien que le mercato estival a seulement fermé ses portes la semaine dernière, le Real Madrid continuerait de travailler sur le dossier Kylian Mbappé. Faute d’avoir pu l’accueillir au cours de la dernière fenêtre des transferts, Florentino Pérez prévoirait de boucler la venue de l’attaquant du PSG gratuitement l’été prochain, moment où son contrat arrivera à expiration s’il n’est pas prolongé. Outre Mbappé, le Real Madrid aimerait faire capoter sa succession au PSG puisque le président merengue aurait également des vues selon la presse espagnole sur Erling Braut Haaland qui sera disponible pour 75M€ courant 2022 en raison de sa clause libératoire incluse dans son contrat au Borussia Dortmund bien que le PSG fasse de lui sa piste numéro une pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain. C’est du moins l’information exclusive que le10sport.com vous dévoilait le 25 août dernier. Et le Real Madrid se démènerait en coulisse pour poursuivre son opération dégraissage afin de faire de la place dans son effectif et dans sa masse salariale pour les coups Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Isco et Marcelo, même combat ?

Bien qu’il ait par le passé refusé de quitter le Real Madrid afin de regagner les faveurs des différents entraîneurs à avoir occupé le poste ces dernières années, Isco Alarcon a fait part de sa frustration la saison passée lorsque Zinedine Zidane ne lui accordait pas le temps de jeu qu’il jugeait mériter. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Isco aurait fait le forcing cet été afin de quitter le Real Madrid et de retrouver un statut plus important ailleurs. Néanmoins, problème, aucune offre sérieuse n’aurait été transmise au Real Madrid lors du mercato estival alors que le club merengue aurait tenté par le passé de l’inclure dans l’opération Eden Hazard avec Chelsea en 2019 et qu’il ait été lié à Arsenal, Tottenham, la Juventus ou encore le PSG. En ce qui concerne Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid qui a vu Ferland Mendy, Miguel Gutiérrez et même David Alaba également capable d’évoluer à ce poste bien qu’il n’ait pas été recruté pour cela, lui passer devant dans la hiérarchie et devrait lui aussi quitter le club merengue libre de tout contrat en juin prochain. Alors que les deux grands noms du Real Madrid ne devraient rien apporter dans les caisses de l’institution madrilène au niveau des indemnités de transfert, l’économie de leurs salaires permettraient au Real Madrid de faire de la place dans sa masse salariale pour recruter les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund.

Les problèmes Mariano Diaz et Luka Jovic

Contrairement à Isco Alarcon, il n’aurait lui pas la volonté de se relancer ailleurs. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018 où il avait notamment hérité du numéro 7 de Cristiano Ronaldo et bénéficié d’un contrat de cinq ans et d’un salaire annuel de 5M€, Mariano Diaz est devenu un véritable poids mort pour le club merengue. Bien qu’il ne soit jamais réellement entré dans les plans de l’entraîneur en place, que ce soit Julen Lopetegui, Santiago Solari, Zinedine Zidane ou plus récemment Carlo Ancelotti, l’attaquant du Real Madrid aurait successivement refusé des offres du FC Séville, de la Roma, du Benfica Lisbonne ou encore du Rayo Vallecano. De quoi irriter à la fois les dirigeants du Real Madrid déterminé à se séparer de lui et au fil du temps certains de ses coéquipiers selon El Confidencial . Cependant, le Real Madrid semble être contraint d’attendre la fin de son contrat en 2023, lui qui ne souhaiterait pas changer d’air. Recruté pour 60M€ en 2019 après s’être révélé aux yeux de l’Europe avec l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a rapidement sombré au Real Madrid où il ne compte que deux réalisations avec Los Blancos . Excellente raison pour le président Florentino Pérez de tenter de se débarrasser de lui lors du dernier mercato en proposant ses services, en vain, à deux équipes de Serie A, en Premier League ou à Getafe et la Real Sociedad. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Jovic devrait poser bien des problèmes au Real Madrid et sa potentielle vente s’annonce comme plus que compliquée d’ici le prochain mercato et les offensives de l’institution madrilène pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

La solution Ceballos et le soulagement Bale