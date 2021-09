Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, Lionel Messi s'est fixé un objectif colossal !

Publié le 9 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Alors que le PSG s'est attaché les services de Lionel Messi cet été, le sextuple Ballon d'Or se prépare déjà pour la Coupe du monde 2022, son dernier grand objectif avec la sélection argentine.

Lionel Messi a vécu un été très mouvementé. Vainqueur de la Copa America pour la première fois de sa carrière avant de quitter le FC Barcelone, son club de toujours. En effet, le sextuple Ballon d'Or s'est engagé avec le PSG, un véritable tremblement de terre dans le monde du football. Mais en rejoignant le club parisien, Lionel Messi a un objectif très clair, à savoir disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, son dernier grand rendez-vous international.

«Il est dans les meilleures conditions sportives et émotionnelles pour 2022»