Mercato - PSG : Kylian Mbappé a recalé un gros club anglais !

Publié le 9 septembre 2021 à 13h15 par La rédaction

En 2017, après une formidable saison qui l'a révélée à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a rejoint le PSG. Mais l'histoire aurait pu être tout à fait différente.

Si Kylian Mbappé semble proche de quitter le PSG pour le Real Madrid, le jeune Français avait déjà alimenté les gazettes de transferts cinq ans auparavant. Après une saison 2016-2017 formidable ponctuée par une demi-finale de Ligue des Champions et un titre de champion de France, Mbappé a rejoint le PSG pour un prêt assorti d’une option d’achat de 180M€. Mais avant de rejoindre la capitale française, le Monégasque avait rencontré un autre club.

Mbappé a dit non à Arsenal