PSG - Malaise : Daniel Riolo monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que certains estiment que l'équipe de France serait meilleure sans Kylian Mbappé, Daniel Riolo pousse un coup de gueule.

Après la victoire de l'équipe de France contre la Finlande (2-0) qui a mis en valeur le duo Benzema-Griezmann en l'absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a tenu à rappeler que l'attaquant du PSG aurait largement eu sa place : « Je n'irai jamais sur ce terrain-là. Si j'avais pu, j'aurais tout intérêt à avoir Kylian. Il nous aurait amené autant si ce n'est plus de qualité. Il y a la complémentarité d'un duo, d'un trio. Kylian a sa place dans ce trio. Il y a aussi des ajustements à faire, par rapport à l'animation sur le côté. Kylian n'était pas là. Mais je préfère qu'il soit là, il n'y a pas photo ». Un avis partagé par Daniel Riolo.

Riolo l'affirme, les Bleus sont meilleurs avec Mbappé