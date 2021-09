Foot - PSG

PSG : Benzema, Griezmann... Deschamps attend Mbappé avec impatience !

Publié le 9 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

En l'absence de Kylian Mbappé, le duo Benzema-Griezmann a brillé à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Mais Didier Deschamps ne compte pas pour autant se passer du Parisien.

Blessé, Kylian Mbappé n'était pas disponible mardi soir à l'occasion de la victoire de l'équipe de France contre la Finlande (2-0). Sans l'attaquant du PSG, Karim Benzema et Antoine Griezmann ont affiché une entente technique très intéressante et qui a permis aux Bleus de s'imposer. Par conséquent, et comme les absents ont toujours tort, les premières critiquent fusent concernant la situation de Kylian Mbappé et la possibilité que l'équipe de France soit meilleure sans lui. Mais Didier Deschamps ne veut entendre parler de ce débat..

Deschamps compte toujours sur Mbappé