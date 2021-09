Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Ronaldo lance un énorme avertissement au Qatar !

Publié le 7 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Plus que jamais armé pour gagner la Ligue des Champions, le PSG a été gentiment recadré par Ronaldo qui sait ce que c’est d’avoir la meilleure équipe, mais de ne pas gagner.

Avec un tel mercato, des stars telles que Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif, une finale en 2020 et une demie cette année, difficile d’imaginer un autre favori que le PSG au titre final en Ligue des Champions. Si l’équipe de Mauricio Pochettino a peut-être manqué d’expérience mais surtout de profondeur de banc contre Manchester City, les recrues de Leonardo sont venues pour combler ce problème. Sergio Ramos et Lionel Messi notamment. Cependant, rien n’est jamais acquis. Ronaldo sait de quoi il parle, lui qui n’a jamais remporté la coupe aux grandes oreilles, malgré son passage au Real Madrid avec les Galactiques .

« Gagner n'est pas mathématique, même si vous avez la meilleure équipe. Cela vaut aussi pour le PSG »