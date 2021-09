Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Neymar, Messi... Pochettino face à un premier gros coup dur !

Publié le 7 septembre 2021 à 20h30 par A.D.

Pour la réception de Clermont ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino pourrait avoir de grandes difficultés à composer son 11. En effet, plusieurs joueurs, tels que Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti, sont actuellement incertains, tandis que les Sud-américains seront absents. Seule bonne nouvelle pour le coach du PSG, Marquinhos, qui a été libéré par la sélection brésilienne, devrait honorer sa place.

Composé d'une grande majorité de joueurs internationaux, le PSG a vu la quasi-totalité de ses joueurs rejoindre sa sélection durant la trêve. Toutefois, Mauricio Pochettino ne va pas retrouver l'intégralité de son effectif à temps pour la réception de Clermont. En effet, certains de ses protégés sont revenus blessés de leur séjour avec leur équipe nationale, tandis que d'autres ne vont pas rentrer à temps pour pouvoir être utilisé ce samedi après-midi. Mauricio Pochettino pourrait donc être contraint de bricoler pour aligner un 11 compétitif face à Clermont. Voici le point sur tous les joueurs incertains ou déjà assuré d'être absents pour le prochain rendez-vous du PSG en Ligue 1.

Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Marco Verratti sont incertains

Ce mardi après-midi, le PSG a fait un point médical sur ses joueurs. Et la plus mauvaise nouvelle concerne Kylian Mbappé. Touché au mollet face à la Bosnie mercredi, le numéro 7 parisien a passé des examens dans la foulée pour connaitre la gravité de sa blessure. Si aucune lésion n'a été détectée par l'IRM, Kylian Mbappé ressentait toujours des douleurs dans la journée de jeudi. Ce qui aurait poussé le staff des Bleus et le PSG a renvoyer le crack français à Paris pour qu'il se soigne et ne prenne pas le risque de voir sa blessure s'aggraver. Et comme l'a communiqué le PSG, Kylian Mbappé est incertain pour la réception de Clermont ce samedi après-midi. « Kylian Mbappé est en soins des suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course » . En plus de Kylian Mbappé, d'autres joueurs seraient en délicatesse sur le plan physique. Il s'agit de Marco Verratti, Juan Bernat, Sergio Ramos, Colin Dagba et Layvin Kurzawa. « Marco Verratti, victime d’un choc au dessus du genou gauche, restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi. Juan Bernat, gêné par un adducteur, s’est entraîné individuellement les 5 derniers jours et reprendra l’entraînement demain avec le groupe. Sergio Ramos continue sa préparation physique. Colin Dagba reprendra l’entraînement cette semaine après une entorse de la cheville. Layvin Kurzawa connait une bonne évolution de la lésion à son adducteur droit, il va reprendre avec le groupe en fin de semaine » , peut-on lire sur le site officiel du PSG. Et pour ne pas arranger les affaires de Mauricio Pochettino, il sait déjà qu'il devra se passer de ses protégés sud-américains.

Neymar, Messi et Di Maria seront absent

Alors qu'ils défendent les couleurs du Brésil et de l'Argentine, Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes joueront leur dernier match avec leur sélection dans la nuit de jeudi à vendredi (Brésil-Pérou et Argentine-Bolivie). Ainsi, ils ne seront pas aptes à jouer à Paris samedi après-midi face à Clermont. Toutefois, Mauricio Pochettino peut se réjouir de retrouver Marquinhos. En effet, le capitaine du PSG a été libéré par sa sélection car il pourrait être suspendu pour la réception du Pérou. Reste à savoir comment Mauricio Pochettino saura pallier toutes ces absences, d'autant que le club disputera ensuite son premier match de Ligue des champions face à Bruges, le 15 septembre prochain.