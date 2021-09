Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Mbappé… Une énorme inquiétude pour Pochettino ?

Publié le 7 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que plusieurs joueurs du PSG sont en sélection, l'inquiétude de Mauricio Pochettino doit être à son comble.

Comme de nombreux clubs, le PSG suit avec attention les prestations de ses joueurs en sélection. Mais également avec angoisse. Et pour cause, entre la blessure de Kylian Mbappé, le tacle assassin subi par Lionel Messi ou encore le pépin musculaire de Marco Verratti, sans oublier la situation dangereuse dans laquelle s'est retrouvé Achraf Hakimi avec le Maroc en Guinée, Mauricio Pochettino doit être très tendu en ce moment comme le souligne le journaliste Stéphane Bitton, alors que le début de la Ligue des Champions approche à grands pas.

«Pochettino doit croiser les doigts plusieurs fois par jour»