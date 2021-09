Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar reçoit un énorme soutien !

Publié le 6 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Face aux critiques concernant son hygiène de vie, Neymar a reçu le soutien du préparateur physique de la sélection brésilienne.

« Est-ce qu’on a bien joué ? Non! Est-ce qu’on a gagné ? Oui ! Alors on s’en tape Suivez la danse ! PS: le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Au prochain match je demande la taille M. » Dans une story Instagram , Neymar avait préféré ironiser, mais les critiques concernant sa condition physique et notamment ses kilos en trop ne cessent pas. Cependant, Neymar peut compter sur le soutien de Fábio Mahseredjian, préparateur physique de la sélection brésilienne.

«Il n'est pas en surpoids»