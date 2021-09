Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle annonce inquiétante pour Sergio Ramos !

Publié le 7 septembre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas effectué ses grands débuts avec le PSG, Sergio Ramos ne semble pas être tout proche de faire ses premiers pas en Ligue 1.

Arrivé cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses grands débuts avec le PSG en Ligue 1. Et pour cause, gêné à un mollet, l’international espagnol a longtemps travaillé en salle avant de revenir sur les terrains ces derniers jours pour effectuer un travail individuel avec ballon. Cependant, on ne semble pas être encore proche de voir le natif de Camas fouler la pelouse du Parc des Princes dès ce week-end contre Clermont.

Sergio Ramos poursuit sa phase de reprise

En effet, à l’occasion d’un point médical publié ce mardi en milieu d’après-midi, le PSG a indiqué que Sergio Ramos n’est encore qu’en phase de reprise. Le défenseur espagnol poursuit donc son travail pour revenir à la compétition le plus vite possible, mais il n’est donc clairement pas certain qu’il sera présent dans le groupe qui affrontera le club clermontois ce dimanche pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Le PSG avait pourtant annoncé le 19 août dernier le retour de Sergio Ramos après la trêve internationale.