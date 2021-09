Foot - PSG

PSG - Malaise : Grosse inquiétude pour Marco Verratti ?

Publié le 6 septembre 2021 à 17h45 par A.C.

Marco Verratti a quitté le rassemblement de l’Italie à cause d’une blessure, pour reprendre la direction de Paris.

La trêve internationale de septembre est une période très compliquée pour les clubs et pas vraiment appréciées par les entraineurs. Ceux-ci se retrouvent en effet privés de leurs meilleurs éléments alors que les effectifs commencent justement à mieux tourner, après une lourde préparation de pré saison. Cette année, cette trêve pose encore plus de problèmes au Paris Saint-Germain, qui pourrait bien être privé de ses internationaux sud-américains, de Lionel Messi à Neymar, en passant par Leandro Paredes et Marquinhos. Ce n’est pas tout, puisque Mauricio Pochettino devra également composer avec la blessure au genou de Marco Verratti, qui a pourtant été titulaire contre la Bulgarie (1-1), puis est entré en jeu contre la Suisse (0-0).

Verratti quitte le rassemblement de l’Italie