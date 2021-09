Foot - PSG

PSG - Insolite : Le coup surréaliste de Lionel Messi en plein match !

Publié le 6 septembre 2021 à 9h10 par A.D.

Pour des raisons sanitaires, la rencontre entre le Brésil et l'Argentine prévue ce dimanche a été interrompue. Une occasion pour Lionel Messi d'amuser la galerie. En effet, l'attaquant du PSG a troqué son maillot de l'Albiceleste avec une chasuble de photographe pour faire rire ses coéquipiers.

Ce dimanche soir, le Brésil et l'Argentine ont assisté à une scène surréaliste. Alors que quatre joueurs albicelestes n'auraient pas respecté les règles sanitaires, la rencontre entre les deux ogres du football sud-américain a été annulée ce dimanche soir. Une décision qui a provoqué la colère de Lionel Messi. « Cela fait trois jours qu'on est ici, on attendait pour disputer le match, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? » , a pesté l'attaquant du PSG auprès du représentant de l'agence sanitaire. Toutefois, l'ire de Lionel Messi n'aura pas duré longtemps.

Lionel Messi change de maillot en plein match