Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet énorme constat sur l'état de forme de Kehrer !

Publié le 5 septembre 2021 à 19h15 par D.M.

Entraîneur de la sélection allemande, Hans-Dieter Flick a évoqué le retour en forme de Thilo Kehrer, performant depuis le début de la saison notamment sous le maillot du PSG.

Thilo Kehrer a connu un énorme passage à vide la saison dernière, enchaînant les contre-performances sous le maillot du PSG. « Je me suis complètement effondré, physiquement et mentalement, pour pouvoir vraiment attaquer quand j'ai commencé à me préparer. Maintenant, je me sens très bien et en forme comme je ne l'ai pas été depuis longtemps, donc rétrospectivement, c'est probablement une bonne chose, car cela s'est avéré bénéfique » a confié le joueur allemand dans un entretien à Kicker. Et en effet, depuis le début de la saison, Kehrer semble avoir remis les pendules à l’heure et retrouvé de la confiance. Un retour en forme remarqué par son sélectionneur.

« Thilo a remis tous les compteurs à zéro »