PSG : Real Madrid, Barça, Juve... Al-Khelaïfi s'allie à l'UEFA et attaque la Super Ligue !

Publié le 6 septembre 2021 à 17h30 par A.C.

Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi a officiellement pris ses nouvelles fonctions de président de l’ECA (L'Association européenne des clubs) et son discours a été clair concernant la Super Ligue.

Le 18 avril dernier, l’annonce de la création de la Super Ligue européenne de football a fait énormément de bruit. Porté par 15 membres fondateurs, ce projet de longue date vise surtout à briser la supposée mainmise de l’UEFA sur le football européen. Forcément, l’organisme est rapidement passé à l’action pour empêcher cette Super Ligue de véritablement voir le jour, allant jusqu’à menacer les clubs fondateurs de les exclure de toute compétition nationale et internationale. Finalement, plusieurs tribunaux ont montré que les menaces de l’UEFA ne pouvaient pas être mises en œuvre et depuis, les choses semblent s’être un peu tassées. En effet, si plusieurs clubs ont pris du recul, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus assurent toujours travailler pour donner vie à la Super Ligue.

« Nous devons être unis devant cette imposture qu’est la Super Ligue »

Le camp des opposants à la Super Ligue a décidé de rallumer la mèche ce lundi, à l’occasion de l’assemblée générale de l’ECA. Le premier à dégainer a bien sûr été Aleksander Čeferin « Rien n'a été comme prévu en 2020 et 2021. Nous voulons revenir à la normale. Pour cela, nous devons être unis devant cette imposture qu’est la Super Ligue. Nous espérons que ce n'était qu'un épisode et nous ne voulons plus revivre ça » a expliqué le président de l’UEFA, d’après des propos rapportés par SPORT . « Nous devons rester unis. Nous devons être un modèle pour le football. Nous devons embrasser toute la famille du football ».

« Récemment, certaines personnes ont essayé de nous diviser, ont essayé de nous séparer, ont essayé de nous affaiblir. Ils ont raté »