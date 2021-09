Foot - PSG

PSG - Polémique : Guinée, coup d'Etat... Hakimi donne de ses nouvelles !

Publié le 6 septembre 2021 à 10h10 par D.M.

La sélection marocaine devait affronter la Guinée, mais la rencontre a été annulée suite à une tentative de coup d'Etat. Alors que la situation demeure inquiétante, Achraf Hakimi a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux.

Ce lundi, le Maroc devait affronter la Guinée à Conakry dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar. Mais cette rencontre n’aura pas lieu et a tout simplement été annulée. La raison ? Ce dimanche, des militaires ont fait un coup d’Etat et arrêté le président, Alpha Condé. Bloquée à l’hôtel en raison de ces évènements, la sélection marocaine a finalement pu quitter la Guinée dimanche soir et rentrer au pays.

« Nous sommes sains et saufs au Maroc »