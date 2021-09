Foot - PSG

PSG - Polémique : Brésil, Argentine... L'énorme colère de Lionel Messi après les événements surréalistes !

5 septembre 2021

Alors que le match entre l’Argentine et le Brésil a été suspendu ce dimanche soir, Leo Messi n’a pas caché sa colère lors d’une discussions avec des officiels.

C’était une rencontre attendue par de nombreux observateurs du football, mais elle n’aura duré que sept minutes. En effet, des officiels et un représentant de l’agence sanitaire du Brésil sont entrés sur le terrain peu après le début de ce match entre la Seleção et l’Argentine pour interrompre la rencontre. En cause : la présence de quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) qui ont enfreint le protocole sanitaire du pays en ne signalant pas être arrivés en provenance d'Angleterre et qui n'ont ainsi pas respecté la quarantaine pourtant nécéssaire. Et après plusieurs dizaines de minutes de flottement, la rencontre a officiellement été suspendue par la CONMEBOL.

« Cela fait trois jours qu'on est ici »

Et si Neymar et ses coéquipiers en ont profité pour proposer au peu de public présent un entraînement après que l’annonce de la suspension de la rencontre, tout cette situation n’a clairement pas amusé Leo Messi. En effet, le capotaient de l’Argentine et numéro 30 du PSG n’a pas caché sa colère en moment de discute avec le représentant de l’agence sanitaire du Brésil. « Cela fait trois jours qu'on est ici, on attendait pour disputer le match, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? », a lâché Lionel Messi. Reste maintenant à savoir quel sort sera donné à ce match en terme de résultat et si la partie sera rejouée ou non, chose qui parait improbable en l’état.