Foot - PSG

PSG - Malaise : Polémique, poids... L'énorme réponse de Mbappé à Neymar !

Publié le 5 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que Neymar a ironisé concernant les critiques sur son poids en postant plusieurs photos de lui sur Instagram, Kylian Mbappé n'a pas manqué de réagir.

Depuis qu'il a repris la compétition, à Reims pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, Neymar est sous le feu des critiques pour sa condition physique et son léger surpoids. Une situation qui a poussé le Brésilien à répondre une première fois aux critiques par le biais d'une story Instagram avec la victoire du Brésil contre le Chili : « Est-ce qu’on a bien joué ? Non! Est-ce qu’on a gagné ? Oui ! Alors on s’en tape Suivez la danse ! PS: le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Au prochain match je demande la taille M . » Et Neymar aime vraiment manier l'ironie.

Neymar a bien fait rire Mbappé

En effet, par le biais d'une publication, encore une fois sur Instagram , Neymar a diffusé plusieurs photos de lui à l'entraînement avec le Brésil. Des photos sur lesquelles il apparaît torse nu et tout souriant afin de montre que les critiques sur son poids sont totalement exagérées. Et cette publication n'est pas passée inaperçue et a beaucoup amusé Kylian Mbappé qui a répondu à son compère de l'attaque du PSG avec une dizaine d'émojis montrant qu'il éclate de rire.