Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi fracasse le projet de la Super Ligue !

Publié le 30 mai 2021 à 12h15 par K.V.

Quelques semaines après la création et la suspension d'une Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé. Le président du PSG a taclé ce projet et défendu la Ligue des Champions.

Courant avril, le projet de la création d’une Super Ligue a été lancé. Sans succès. Quelques jours plus tard, des supporters, certains dirigeants et autres joueurs de football se sont élevés contre ce projet, le faisant échouer. Face à cette colère, 9 des 12 clubs fondateurs se sont ainsi retirés. Seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus demeurent fidèles à ce projet. Récemment nommé à la tête de l’Association européenne des clubs (ECA), Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé sur ce projet de Super Ligue, contre lequel il a farouchement été opposé.

« La Super Ligue n’avait pas à cœur de défendre les intérêts du football »