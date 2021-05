Foot - PSG

PSG : Quand Emmanuel Macron multiplie les piques contre le PSG !

Publié le 23 mai 2021 à 14h10 par T.M.

Président de la République, Emmanuel Macron est un grand fan de l’OM. De quoi expliquer les nombreux piques glissés au club de la capitale ?

Ce dimanche, les Youtubers McFly et Carlito ont publié une vidéo très attendue, celle avec le président de la République, qui résulte d’un pari lancé par Emmanuel Macron. Présents à l’Elysée, ils se sont alors lancés dans un concours d’anecdote au cours duquel, Kylian Mbappé a notamment fait une annonce sur son avenir, écartant un futur départ à l’OM. Mais lors de cette vidéo, Emmanuel Macron a fait d’autres références au football et notamment aux différents échecs du PSG en Ligue des Champions, lui le grand fan de l’OM.

« Ça sent une fin de match du PSG »