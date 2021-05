Foot - Étranger

Étranger : Le communiqué de l’UEFA sur les sanctions concernant la Super Ligue !

Publié le 7 mai 2021 à 19h29 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 19h30

Après être parvenue à ses fins concernant l’abandon du projet de la Super Ligue, l’UEFA a communiqué les sanctions auxquels les clubs ayant été initialement engagés dans cette nouvelle compétition vont encourir.