Foot - PSG

PSG : Xavi Simons au cœur d'une grosse polémique !

Publié le 7 septembre 2021 à 12h36 par La rédaction

Joueur du PSG, Xavi Simons a été expulsé de la sélection néerlandaise des moins de 19 ans pour avoir enfreint le protocole sanitaire mis en place.