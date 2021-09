Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar et Lionel Messi ont vécu une soirée hallucinante !

Publié le 6 septembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Les autorités sanitaires brésiliennes ont décidé de stopper le match opposant la sélection de Tite à l'Argentine au bout de seulement quelques minutes de jeu. Une décision qui a entraîné la colère de Lionel Messi et l'incompréhension de Neymar.

C’était un match très attendu. Les deux rivaux, le Brésil et l’Argentine, devaient s’affronter dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, deux mois seulement après la finale de Copa America remportée par la formation albiceleste ( 1-0). Une rencontre que devait disputer de nombreux joueurs du PSG. Du côté du Brésil, Neymar était titularisé par Tite. De l’autre côté, Lionel Scaloni avait décidé d’accorder sa confiance à Leandro Paredes, Angel Di Maria et évidemment à Lionel Messi. Le coup d’envoi était donné à l’Arena Corinthians, mais au bout de quelques minutes de jeu, le match était stoppé pour une raison encore jamais évoquée. Les autorités sanitaires brésiliennes ont voulu suspendre le match car, selon eux, quatre joueurs argentins (Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham)) auraient violé le protocole anti-Covid. En effet, ils n’auraient pas indiqué aux autorités qu’ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. « Tout ce qu'on a préconisé n'a pas été accompli. Ils ont reçu l'ordre de rester isolés. Mais ils vont au stade, entrent sur le terrain...Ces quatre joueurs doivent être expulsés du Brésil. Ils seront condamnés à une amende » a déclaré le président de l’agence sanitaire brésilienne au micro de TV Globo .

« Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? »