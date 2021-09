Foot - PSG

PSG - Malaise : Euro, critiques… La révélation du vestiaire sur le malaise Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé a été la cible de bien des critiques quant à ses prestations personnelles à l’Euro et également en raison de l’échec collectif de l’Équipe de France, l’attaquant du PSG a eu du mal à s’en remettre d’après des proches du vestiaire parisien.

Dans le cadre de l’Euro que ce soit avant la compétition, pendant et surtout après, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui et pas forcément en bien. En effet, en partie en raison de sa volonté avouée en conférence de presse sur les tireurs de penalty alors qu’Antoine Griezmann les avait alors toujours tiré en sélection, ou par son désir d’avoir plus de responsabilités en Équipe de France, la presse et les observateurs sont tombés sur l’attaquant du PSG après coup et dans la foulée de l’élimination des Bleus en 1/8èmes de finale de l’Euro contre la Suisse. D’ailleurs, ironie du sort, c’est Mbappé qui avait loupé le dernier tir au but de la série, mettant ainsi fin aux rêves de doublé Coupe du monde-Euro.

Mbappé a eu du mal à surmonter les critiques…