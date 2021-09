Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar risque une incroyable sanction !

Publié le 6 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Après les événements survenus au Brésil ce dimanche à l’occasion de la rencontre face à l’Argentine, Neymar et sa sélection risquent de grosses sanctions.

Grand classique du football mondial, et remake de la dernière finale de Copa America, le choc entre le Brésil et l’Argentine était très attendu ce dimanche. Malheureusement, la rencontre a tourné au fiasco en étant arrêtée après cinq minutes de jeu par l’agence sanitaire brésilienne. Quatre joueurs argentins évoluant en Premier League figuraient en effet dans le groupe de Lionel Scaloni et sont accusés par le Brésil d’avoir violé les protocoles anti-Covid. Un fait énormément commenté depuis, notamment par la FIFA qui « regrette les scènes qui ont conduit la suspension du match » et qui prévoit désormais d’analyser les rapports officiels de la rencontre avant de prendre une décision disciplinaire.

Neymar et le Brésil risquent une exclusion du prochain Mondial