PSG - Clash : Tebas, Super Ligue... Le Barça fracasse le Qatar !

Publié le 7 septembre 2021 à 17h15 par A.M.

Invité à commenter l'actualité du FC Barcelone, Joan Laporta ne s'est pas privé d'évoquer le PSG en glissant un tacle sur le comportement du club parisien.

En Espagne, le PSG n'en finit plus de faire parler. Et ce n'est pas l'arrivée de Lionel Messi à Paris qui va calmer les choses, et encore moins le refus de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid alors que le club merengue aurait offert jusqu'à 200M€ pour recruter l'attaquant parisien dont le contrat s'achève dans un an. Et alors que Javier Tebas s'en donne a cœur joie pour fracasser le PSG, Joan Laporta semble partager cette analyse.

«Le PSG a enfreint toutes les règles du jeu»