PSG - Polémique : Quand l'UEFA utilise Al-Khelaïfi pour taper sur la Juventus !

6 septembre 2021

Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, ne semble pas du tout avoir digéré la défection d’Andrea Agnelli, ancien président de l’ECA et l’un des fondateurs de la Super Ligue.

C’est une véritable tragédie de famille. Amis très proches, Andrea Agnelli et Aleksander Čeferin semblent s’être déclaré la guerre depuis le lancement de la Super Ligue, en avril dernier. Le président de la Juventus, qui a quitté la présidence de l’ECA en avril dernier est l’un des grands artisans de ce projet avec Florentino Pérez, son homologue du Real Madrid... mais est surtout un ami intime de Čeferin, qui n’est autre que le parrain de sa fille Baya ! Ainsi depuis des mois, les deux hommes semblent irréconciliables, avec Čeferin qui n’a pas été à court de mots fleuri pour qualifier Agnelli.

« Quand tu traverses une tempête tu as besoin d’un bon capitaine et l’ECA en a un, avec Nasser Al-Khelaïfi »