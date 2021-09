Football - PSG

PSG - Polémique : Guinée, coup d'Etat... Hakimi envoie un message fort à Leonardo et Al-Khelaîfi !

Publié le 6 septembre 2021 à 20h45 par La rédaction

En raison d'une tentative de coup d’Etat en Guinée, le match face au Maroc a été annulé. Le défenseur marocain, Achraf Hakimi, a tenu à remercier le PSG.

Ce dimanche, la Guinée et le Maroc devaient s'affronter dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar, mais la rencontre n’a finalement pas eu lieu. En effet, une tentative de coup d’état militaire a eu lieu dans la journée, obligeant le groupe marocain à se confiner dans son hôtel à Conakry, avant de regagner dans la soirée l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Après ces événements, Achraf Hakimi a voulu remercier le PSG.

Le PSG voulait aider la sélection marocaine