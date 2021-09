Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin la grande première pour Donnarumma ?

Publié le 8 septembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Barré par la concurrence de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore disputé la moindre minute avec le PSG. Ce samedi, le portier italien pourrait profiter du retour tardif de sélection de Navas pour jouer ses premières minutes contre Clermont.

Après une idylle de 8 années à l’AC Milan où il aura très vite gagné sa place dans les buts de l’équipe professionnelle, Gianluigi Donnarumma a pris son envol, direction Paris. Le meilleur joueur de l’Euro débarque au PSG avec l’ambition de jouer et de remporter la Ligue des Champions. Mais avant toute chose, Donnarumma devra gagner sa place de titulaire. Pour le moment, Keylor Navas fait front et conserve son siège de numéro 1. Une place que le Costaricain pourrait prêter le temps d’une journée ce week-end, voire plus si affinités…

Première titularisation attendue contre Clermont samedi