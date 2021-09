Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola veut mettre le feu à un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 8 septembre 2021 à 8h45 par Th.B.

En quête d’un latéral gauche pour combler le vide laissé par la suspension de Benjamin Mendy, Pep Guardiola songerait bel et bien à Theo Hernandez. De quoi compliquer la tâche du PSG dans la course à la signature du latéral gauche du Milan AC.

Bien que le PSG ait bouclé la venue en prêt avec option d’achat de Nuno Mendes dans les toutes dernières heures du mercato estival après avoir convenu un accord avec le Sporting Lisbonne, Leonardo ne compterait pas en rester là. C’est en effet la tendance dessinée par la presse ces derniers temps. Avant qu’Achraf Hakimi ne signe en faveur du PSG cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain semblait avoir également activé la piste menant de l’autre côté de Milan et à Theo Hernandez. Ayant démontré toute sa palette technique mardi soir à Lyon avec l’Équipe de France face à la Finlande (2-0), Hernandez intéresserait toujours le PSG. Cependant, le club de la capitale serait contraint de se frotter à un cador européen.

Guardiola aimerait remplacer Mendy par Hernandez