Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance se dégage déjà pour Kamara !

Publié le 8 septembre 2021 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara suscite de plus en plus de convoitises à l’étranger, surtout en Italie.

Pablo Longoria va devoir recoller les morceaux. Du coté de Boubacar Kamara et son entourage, on n’aurait pas vraiment apprécié le comportement du président de l’Olympique de Marseille, qui en fin de mercato a tout fait pour le vendre. Kamara est finalement resté, ce qui condamne désormais l’OM à la prolonger, au risque de le perdre à la fin de son contrat en juin prochain. Pour ne rien arranger, la situation de Kamara a alerté plusieurs clubs à l’étranger, notamment la Juventus et l’AC Milan, qui a toujours apprécié le profil du défenseur polyvalent.

Un avantage pour Milan ?