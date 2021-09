Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Kingsley Coman ne devrait pas prolonger…

Publié le 9 septembre 2021 à 12h20 par Alexis Bernard

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, Kingsley Coman semble bien parti pour ne pas rempiler. Et l’Angleterre le fait rêver.

Le Bayern Munich aimerait verrouiller l’avenir du Français, Kingsley Coman (25 ans). Mais les Bavarois ne parviennent pas à le convaincre, pour le moment. Et selon nos informations, la tendance n’est pas à une nouvelle signature pour l’ancien parisien. Sauf rebondissement, il ne prolongera pas au Bayern Munich, ce qui préparerait sa sortie pour les mois à venir. Dans son viseur, il y a le championnat anglais. Après le PSG, la Juventus et le Bayern Munich, Coman rêve d’Angleterre. Chassé par Liverpool et Manchester City, il n’aura aucun mal à trouver un point de chute en Premier League.