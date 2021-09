Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, Lionel Messi va tout changer !

Publié le 9 septembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a déposé ses valises à Paris, le PSG a confirmé, par l’intermédiaire de son directeur général ces dernières heures, l’importance de l’agrandissement du Parc des princes.

Le 10 août dernier, soit seulement cinq jours après l’annonce fracassante du FC Barcelone concernant le départ de Lionel Messi, faute de moyens économiques nécessaires pour assumer une prolongation de contrat, le PSG mettait la main sur le légendaire numéro 10 du Barça . Et ce, sans verser la moindre indemnité de transfert puisque celui qui est surnommé La Pulga était libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier. Un changement de scène pour le sextuple Ballon d’or et de dimension pour le PSG à en croire son président Nasser Al-Khelaïfi qui n’a pas manqué de faire savoir lors de différentes interviews dans la foulée de l’arrivée de Messi que les téléphones ne cessaient de sonner pour que des contrats publicitaires et de sponsoring. Directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc a rejoint le président Al-Khelaïfi sur l’importance d’agrandir la capacité d’accueil du Parc des princes désormais.

« Le PSG doit penser à grandir et à innover »