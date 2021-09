Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ne se remet toujours pas du départ de Messi !

Publié le 9 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman cache difficilement sa déception d'avoir vu filer le sextuple Ballon d'Or.

Cet été, compte tenu du règlement de la Liga qui encadre la masse salariale des clubs espagnols, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi qui s'est engagé libre avec le PSG. Evidemment, ce départ passe très mal du côté du Barça comme l'explique Ronald Koeman, qui n'a toujours pas vraiment digéré la perte de son meilleur joueur.

«Ce fut un coup dur pour tout le monde»