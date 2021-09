Foot - PSG

PSG : Lionel Messi battu à plate couture par Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 septembre 2021 à 23h45 par A.C.

Considérés comme deux des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent leur duel à distance.

C’est un été incroyable que nous avons vécu. Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi va jouer avec un autre club que le FC Barcelone, avec qui il avait débuté en 2004. Profitant de la situation catastrophique du Barça mais également de celle du joueur, qui n’avait plus de contrat depuis le 30 juin dernier, le Paris Saint-Germain a frappé un coup légendaire et tout ça sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Voyant son rival de toujours changer et rejoindre l'un des clubs les plus ambitieux de la planète, Cristiano Ronaldo a également eu envie de changement. A un an de la fin de son contrat avec le Juventus, le quintuple Ballon d’Or a décidé de retrouver l’Angleterre et Manchester United, où il avait connu la gloire dans sa jeunesse.

Cristiano Ronaldo, roi de la vente de maillots