PSG - Clash : La réponse cash du PSG à Javier Tebas !

Publié le 8 septembre 2021 à 17h30 par H.G.

Alors que Javier Tebas a une fois de plus attaqué le Paris Saint-Germain et son projet, le club de la capitale lui a fermement répondu ce mercredi.

« Nous allons régler le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League. (…) Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super League. Il y a des données qui montrent que ce (le projet parisien, ndlr) n'est pas viable », a lâché Javier Tebas ce mardi. Ainsi, une fois de plus, le patron de la Liga s’est attaqué au PSG et à son modèle économique qu’il estime être dangereux aussi bien économiquement que sportivement pour la concurrence. Des accusations lourdes auxquelles le club parisien s’est empressé de répondre par le biais d'une lettre dévoilée par RMC Sport.

Le PSG répond fermement aux accusations de Javier Tebas !