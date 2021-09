Foot - PSG

PSG : Un joueur de l'OM donne déjà rendez-vous à Lionel Messi !

Publié le 7 septembre 2021 à 20h05 par La rédaction

Le défenseur de l’OM, Luan Peres, a évoqué la future rencontre contre le PSG, et de la confrontation face à Lionel Messi.