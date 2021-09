Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle révélation inquiétante sur Sergio Ramos...

Publié le 8 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Et ses grands débuts pourraient encore être repoussés.

Avant Lionel Messi, le PSG avait déjà frappé très fort en recrutant Sergio Ramos, lui aussi libre après la fin de son contrat au Real Madrid. Le défenseur espagnol a d'ailleurs reçu une très belle ovation au Parc des Princes lors de sa présentation en compagnie des autres recrues estivales. Cependant, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le PSG. Mardi, le club parisien assurait par le biais d'un communiqué que l'ancien capitaine de la Casa Blanca « continue sa préparation physique ».

Les débuts de Ramos encore repoussés ?